KAART. Bekijk hier hoe zwaar uw gemeente getroffen wordt door corona

Het aantal besmettingen met corona in ons land stijgt al enkele dagen fors. In verschillende gemeenten doen zich nieuwe clusters voor. Bekijk hier hoe uw gemeente ervoor staat.

De kaart hieronder toont het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente in de voorgaande twee weken: hoe roder, hoe meer geregistreerde besmettingen in de laatste 14 dagen. Het federaal gezondheidsinstituut Sciensano verspreidt sinds begin september niet langer cijfers over de laatste 7 dagen maar over de laatste 14 dagen. Dat zou immers een stabieler beeld geven.