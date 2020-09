Vlaamse regering zet door met Vlaamse canon

De Vlaamse regering heeft de uitgangspunten van een Vlaamse canon vastgelegd. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Een onafhankelijke commissie zal onder leiding van de historicus Emmanuel Gerard (KU Leuven) de canon ontwikkelen tegen uiterlijk oktober 2022.

De Vlaamse canon belicht de geschiedenis en de cultuur van Vlaanderen en zal onder meer gebruikt worden in de inburgeringslessen en wellicht ook een rol spelen in het onderwijs. Hij wordt opgesteld aan de hand van thematische ‘vensters’ die telkens een stukje van onze geschiedenis openbaren. Er zal aandacht zijn voor algemene geschiedenis, kunst, cultuur, wetenschappen, taal, literatuur en neerlandistiek, materieel en immaterieel erfgoed. Zowel positieve als negatieve aspecten van het verleden worden belicht.

Bij het afsluiten van het Vlaams regeerakkoord kwam veel kritiek op het plan om een canon in het leven te roepen. Critici waarschuwden ervoor dat het een slecht idee is om de geschiedenis in een “politiek instrument” te kappen. De Vlaamse regering weerlegt die kritiek door te wijzen dat professor Gerard autonoom negen commissieleden mag kiezen en dat hij volledig onafhankelijk te werk mag gaan. “Dit wordt in alle opzichten een historische klus”, maakt Weyts zich sterk. “Ons collectief geheugen gaat meer vorm krijgen in de komende jaren.”