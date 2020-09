Belg (68) dood aangetroffen in Turks luxehotel

Een 68-jarige Belg is dood aangetroffen in zijn hotelkamer van een luxehotel voor de kust van Antalya, in Turkije. Dat bevestigt de woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken.

De man werd een week geleden dood aangetroffen door personeel van het hotel. Over de omstandigheden van het overlijden is voorlopig weinig bekend. Volgens lokale media hebben de autoriteiten een autopsie bevolen om de doodsoorzaak te bepalen. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. “De lokale autoriteiten doen het nodige”, klinkt het nog.

Volgens lokale media was de man daar op reis als toerist. Hij was er aanvankelijk samen met zijn partner, maar die zou na een tiental dagen naar huis zijn teruggekeerd, waarop de man zijn vakantie alleen voortzette.

Buitenlandse Zaken zegt niet te weten of de man daar voor een essentiële reis of als toerist was. Momenteel is een reisverbod naar Turkije van kracht.