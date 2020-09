Succesvolste beursgang in vijf jaar, maar specialisten sceptisch over ‘wondermiddel’ tegen slaapapneu: “Geen garantie op succes”

Plant een chip in hun kin, en patiënten met slaapapneu zijn verlost van het snurken en een verstoorde nachtrust door ademtekort. Het Belgische bedrijf Nyxoah beweert een wondermiddel op de markt te brengen. En dat doet beleggers dromen: de beursintroductie in Brussel is de meest succesvolle in vijf jaar. “Maar je betaalt nu mee de hype en hebt geen enkele garantie op succes.”