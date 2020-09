Nice ontvangt PSG achter gesloten deuren in de Ligue 1: “Zware klap”

Er zullen zondagmiddag (13u) geen toeschouwers in de tribunes zitten tijdens het competitieduel van speeldag vier tussen Nice en PSG.

Vanwege de stijgende coronacijfers in Frankrijk was de oorspronkelijke stadioncapaciteit al teruggebracht van 5.000 naar 1.000 supporters. Maar vrijdag liet Nice weten dat het stadion tegen kampioen PSG leeg zal blijven.

“Dit is een zware morele klap voor onze supporters”, schrijft de club. “Maar als je al het personeel meetelt, zit je bijna aan dat cijfer. Er wordt dus zonder publiek gespeeld. We vinden het heel jammer maar we hebben geen andere keuze.”

PSG begon met 3 op 9 aarzelend aan het seizoen. Woensdag werd, thuis tegen Metz, voor het eerst gewonnen (1-0). De Parijzenaars deden het wel zonder een rist vedetten zoals Neymar en Paredes, geschorst na hun rode kaarten in de ontspoorde topper tegen Marseille.