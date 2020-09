Woelige week door zaak-Penninckx zindert na bij KV Mechelen: “Negatieve berichten stralen af op de groep”

KV Mechelen gaat zondagavond in Genk (18u15) op zoek naar zijn tweede competitiezege. De voorbije dagen ging alle aandacht echter naar hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx, die in de cel zit op verdenking van fraude. Een thema dat ook op de vrijdagse persbabbel van Wouter Vrancken aan bod kwam.

LEES OOK. Huidig voorzitter Dieter Penninckx leende geld aan woekerinteresten om KV Mechelen te kopen

Malinwa heeft er extrasportief een beladen week opzitten. De voorbije dagen kwamen meer details aan het licht over het gerechtelijk onderzoek naar de failliete modegroep FNG, en de gevallen topman Penninckx. “Gisteren is hierover binnen de spelersgroep gepraat”, zei Wouter Vrancken vrijdag op zijn persbabbel. “Het is niet fijn dat deze negatieve berichten op de groep afstralen. Toch heb ik niet de indruk dat het echt doorweegt. Na twee woelige jaren kan ik ondertussen wel inschatten of iets wel of geen impact heeft.” (grijnst)

Ten tijde van Propere Handen was Penninckx de man die spelers en staf bij iedere ontwikkeling gerust kwam stellen. Wat doet dat met de groep nu diezelfde Penninckx achter de tralies zit? “Dieter is destijds op de voorgrond moeten treden, en heeft dat toen goed gedaan. Nu spelen er andere dingen waar ikzelf het fijne niet van ken. Het zijn mijn zaken ook niet. Dit speelt zich buiten de spelersgroep af.”

Ontslag Wolf

De wedstrijd tegen Genk dan, waar deze week trainer Hannes Wolf de laan werd uitgestuurd. Bemoeilijkt dit de voorbereiding richting zondag? “Wolf stond voor bepaalde principes, waar Genk volgens mij niet plots van gaat afwijken. Langs de andere kant is de formatie – en de namen die daarvoor gebruikt zullen worden – onduidelijk, zeker omdat Genk ook met twee geschorsten (Cuesta en Bongonda, red.) zit.”

Hoewel de Limburgers hun T1 ontsloegen, tellen ze voorlopig één punt meer dan Malinwa, dat slechts vijftiende staat met twee punten meer dan rode lantaarn Moeskroen. Maakt Vrancken zich zorgen? “Absoluut. Punten zijn doorslaggevend. Een zege is nodig om weer met vertrouwen te gaan voetballen, zoals we in onze eerste drie duels deden.” Bij de seizoensstart liet de efficiëntie te wensen over, maar tegen KV Oostende kreeg Mechelen geen enkele bal tussen de palen. “Het was een duel met constante omschakelmomenten, waar we in de laatste dertig meter telkens de verkeerde keuzes maakten. Daardoor kwamen we niet tot kansen. Of de partij tegen Genk er ook eentje in de omschakeling wordt? Dat zal van het wedstrijdverloop afhangen. Tegen Anderlecht dacht ook iedereen dat we zo gingen voetballen, en hebben we de match vanuit balbezit gedomineerd.”

Shved - Mrabti

Mogelijk dropt Vrancken een van de nieuwkomers in de basis. “Shved en Mrabti zijn in principe klaar om te starten”, liet de Mechelse veldheer nog weten. “Maar het heeft geen zin om hen te vroeg te brengen, en ze dan tegen een muur te laten aanlopen. Shved staat voorlopig het verst, terwijl ik Mrabti week na week zie verbeteren. Hij denkt ook constant mee. Het is alsof hij hier al drie jaar voetbalt. Shved is dan weer introverter, maar heeft heel wat kwaliteiten aan de bal.”