Downloaden van TikTok en WeChat vanaf zondag verboden in VS

De Verenigde Staten zetten de eerste stappen tegen de Chinese apps TikTok en WeChat, die volgens hen gegevens van gebruikers delen met de Chinese overheid. De beide apps worden vanaf zondag gebannen uit appstores, zo kondigde het Amerikaanse ministerie van Handel vrijdag aan.

Concreet wordt het verboden om de filmpjesapp TikTok en chat-app WeChat te verdelen via appstores in de Verenigde Staten. Dat geldt ook voor updates van de apps. WeChat mag ook geen betalingen meer verwerken in de VS. Volgens de Amerikaanse overheid verzamelen de apps te veel gegevens over gebruikers die ze delen met de Chinese overheid. Daardoor vormen ze een gevaar voor de nationale veiligheid van de VS.

“Op aanwijzen van president Donald Trump hebben we belangrijke actie ondernomen om de kwaadaardige vergaring van persoonlijke gegevens van Amerikaanse burgers door China te bestrijden”, stelt minister van Handel Wilbur Ross in een persbericht. Dat bewijst volgens hem nog maar eens “dat de president alles zal doen wat hij kan om de nationale veiligheid te garanderen en de Amerikanen te beschermen tegen de dreigingen van de Chinese communistische partij”.

Trump dreigt er al langer mee de apps te verbieden in de VS, tenzij ze hun Amerikaanse afdeling zouden verkopen. TikToks moederbedrijf ByteDance maakte daarover afspraken met het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle, maar die deal - die geen volledige verkoop zou zijn - zou niet voldoende zijn voor de Amerikaanse regering. TikTok krijgt nu tot 12 november de tijd om een oplossing te vinden.