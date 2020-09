Man die agressief werd in ijssalon riskeert celstraf van 6 maanden: “Mijn cliënt heeft hierdoor duizenden bedreigingen gekregen”

Lanaken - De man die zich een maand geleden agressief gedroeg in een ijssalon in Rekem kan bovenop een boete van 800 euro ook een gevangenisstraf van zes maanden of een werkstraf van zestig uur krijgen. De zaak kwam vrijdag voor in de rechtbank van Tongeren.

De 35-jarige man kreeg op 14 augustus na binnenkomst in het ijssalon te horen dat hij en zijn twee kinderen de zaak moesten verlaten omdat hij geen mondmasker droeg. De twee 18-jarige jobstudentes achter de toonbank hadden hierover orders gekregen van de uitbater van het ijssalon, nadat die eerder al een verwittiging had gekregen voor het niet volgen van de coronamaatregelen.

Toen de man aangaf dat hij de zaak niet wilde verlaten zonder ijsjes voor zijn twee kinderen greep hij een servettenhouder vast en sloeg ermee op de afscheiding in plexiglas. Hierdoor kwam de plexiwand los en vloog over de toog. Toen een van de jobstudentes van hem wilde weglopen, gooide hij de servettenhouder tegen haar schouder.

De beelden van het incident werden door de zaakvoerder op Facebook geplaatst en overgenomen door verschillende media. “Mijn cliënt heeft daardoor duizenden bedreigingen gekregen”, reageerde Jan Keulen, de advocaat van de man.

Lik-op-stuk

De man werd in het kader van het Project M verhoord. Met dat project wil justitie een lik-op-stukbeleid voeren door een straf – vaak een werkstraf of een boete – als minnelijke schikking voor te stellen aan de dader. “Ik bood me samen met mijn cliënt aan op het politiebureau en kreeg van de procureur te horen dat er toch een dagvaarding zou komen, onder druk van de publieke opinie nadat de zaak in de media was gekomen.”

Omdat zijn cliënt al door de “maatschappij gestraft is” en veel bedreigingen kreeg, vroeg de advocaat een opschorting, een straf met uitstel of een werkstraf. Vonnis op 16 oktober.