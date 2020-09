34 maanden cel gevraagd voor groepsverkrachting van veertienjarig meisje in Hechtel-Eksel: “Ze blijven liegen”

Hechtel-Eksel - Twee jongemannen riskeren elk 34 maanden celstraf voor een groepsverkrachting in het bos en in de zandduinen in Hechtel-Eksel in januari 2018. Het meisje was veertien jaar oud. Zij en haar even oude vriendin waren te laat om terug te keren naar een jongereninstelling in Genk. Ze vroegen in een kebabzaak in Lommel een lift naar Genk, maar kwamen daar vijf jongens tegen, die die avond minder goede bedoelingen had. Advocate Sophia Lycops sprak van een walgelijk dossier.

Een jongen, die zestien was op het ogenblik van de feiten, kreeg op zijn achttiende een berisping van de jeugdrechter. Twee meerderjarigen stonden vrijdag in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht. Een 23-jarige man beweerde dat hij niets abnormaals aan het meisje had gemerkt, toen ze met eentje seks moest hebben en anderen oraal moest bevredigen. Intussen stonden de jongens erop te kijken. Eentje had de seks met de eerste kompaan gefilmd. Dat filmpje bestond echter niet meer. “Dat filmpje zou in mijn voordeel pleiten, want daarop was te zien dat er geen geweld aan te pas was gekomen, “ beweerde de 23-jarige man.

Het was zogezegd zijn vriend die aan het meisje had gevraagd of zij ook hem oraal wilde bevredigen. De andere beklaagde zei dat het meisje akkoord ging met de gevraagde seksuele handelingen. Hij had wel de vriendin van het verkrachte slachtoffer betast, toen het meisje bij hem op de schoot zat in de wagen tijdens de rit naar Hechtel-Eksel. Hij had aan haar borsten gezeten en bovenop haar kleding aan haar geslachtsdeel, maar ze had duidelijk gevraagd ermee te stoppen. Naderhand had hij zich nog oraal laten bevredigen.

De verdediging van deze beklaagde beweerde dat de orale bevrediging met haar toestemming gebeurde. Hij beweerde dat hij achteraf besefte dat het niet ok was wat er die avond gebeurd was. De 23-jarige beklaagde betuigde zijn spijt. “Ik was nog maar twee maanden achttien jaar oud. Ik heb zelf een zusje van 2002, “ zei de man.

“Ze blijven liegen”

“Tot vandaag beseffen ze niet wat ze hebben gedaan. Het waren twee kinderen van veertien jaar die misbruikt zijn door jongens tussen 16 en 19 jaar. Ze blijven liegen. Ze was aan het tegenspartelen en aan het stampen. Tweede beklaagde woog 118 kilo en is bovenop haar gaan liggen. Ze hebben haar uitgekleed en begonnen in haar achterwerk te knijpen. De andere jongens hielden haar voeten vast. Met vuisten slaan lukte niet. Ze waren aan het dreigen dat haar vriendin hetzelfde zou overkomen, als ze zich niet liet doen. Het kind is bij een psychologe in therapie moeten gaan. Ze kampt met een posttraumatische stress stoornis. Ze heeft flashbacks en een schuldgevoel. Ze heeft haar school niet kunnen afmaken. Er is sprake van zelfverminking. We vragen 10.000 euro, maar dat is veel te weinig”, pleitte Sophia Lycops voor het slachtoffer, van wie de moeder aanwezig was.

De substituut-procureur kon zich akkoord verklaren met een probatie-uitstel voor de celstraf, maar met verdere begeleiding voor de beklaagden. De advocaat van de 23-jarige man vroeg een werkstraf, terwijl de raadsman van de tweede beklaagde een straf met uitstel vroeg.

Vonnis op 16 oktober.