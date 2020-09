Onderhandelaars van zeven Vivaldi-partijen drijven tempo op

De onderhandelaars van de zeven partijen die een nieuwe federale regering proberen te vormen, zitten vrijdag voor de tweede dag op rij rond de tafel om een akkoord uit te werken. Er wacht hen een druk weekend, als ze maandag een nieuwe stap willen zetten met de aanduiding van een formateur.

De coronabesmetting van preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) heeft de onderhandelingen tussen liberalen, socialisten, groenen en CD&V aanzienlijk vertraagd. Aanvankelijk was het de bedoeling om vorige week al een formateur – en dus toekomstige premier – aan te duiden. Maar de partijvoorzitters moesten allemaal in quarantaine, waardoor fysiek vergaderen onmogelijk was. Nu iedereen negatief getest is, kan dat weer.

Donderdagnamiddag, tijdens de woelige Kamerzitting waarin de minderheidsregering-Wilmès twee weken verlenging kreeg, zaten de voorzitters al samen en ook vrijdag is er nieuw overleg.

Tandje bijsteken

In het weekend wordt er wellicht nog een tandje bijgestoken. Maandag moeten de preformateurs Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) hun eindverslag uitbrengen bij de koning. Als alles goed gaat, kan die dan een formateur aanstellen in de laatste rechte lijn richting 1 oktober. Die nieuwe deadline hebben de Vivaldi-partijen zichzelf opgelegd door voor die dag een regeerverklaring op de agenda van de Kamer te plaatsen.

Wie de nieuwe ploeg zou trekken, is nog niet duidelijk. Naast PS-voorzitter Paul Magnette en huidig premier Sophie Wilmès (MR) worden ook Open VLD-vicepremier Alexander De Croo en zijn CD&V-collega Koen Geens genoemd.