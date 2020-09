Nog volop nazomer, maar bij Action liggen de kerstballen al in de rekken

Het lijkt nog volop zomer buiten, maar bij winkelketen Action is het al Kerstmis. De rekken liggen er al vol kerstballen en wenskaarten. “Te vroeg? Dat vinden onze klanten niet”, klinkt het.

Sinterklaas moet nog officieel aankomen in ons land. Het is zelfs nog láng geen tijd voor Allerheiligen. En toch liggen bij Action nu al kerstartikelen in de rekken. Dat lijkt te vroeg, maar dat zien ze bij de winkelketen anders. “Aan het eind van de zomer komt ons najaarassortiment in de winkel. Naast decoratieartikelen in bijvoorbeeld herfstthema’s komen dan ook al de eerste kerstartikelen binnen”, zegt Frank van Rutten van Action. “Veel klanten stemmen hun najaarsdecoratie namelijk graag af op de stijl van hun kerstaankleding. Door die artikelen nu al in de rekken te leggen, komen we daaraan tegemoet. En nog andere klanten leven simpelweg erg naar Kerstmis toe en vinden het prettig daar al tijdig mee bezig te kunnen zijn.”

“Wat we ook zien: online zijn kerstartikelen het hele jaar door verkrijgbaar. De klassieke seizoensgrenzen vervagen sowieso doordat consumenten zelf bepalen wanneer ze eraan toe zijn zich met kerst te gaan bezighouden. Ook voor onze klanten in de winkel geldt: voor elk wat wils. Wie het te vroeg vindt, zal die mooie kerstballen nog even laten liggen. Maar de ervaring leert ons dat heel veel klanten zich erop verheugen.”

Dat hebben we ook zelf kunnen vaststellen aan de kassa. Opvallend veel mensen hebben al wenskaarten of decoratie in hun winkelmandje liggen. “Terwijl de pepernoten, typisch voor Sinterklaas, blijven liggen”, vertrouwt een verkoper ons toe.