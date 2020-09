Antwerp-coach Ivan Leko kan weer rekenen op Lamkel Zé, maar: “Andere jongens kloppen steeds meer op de deur ”

Nog meer dan anders kijkt Ivan Leko uit naar het weekend. Tegen Eupen zal hij voor het eerst kennismaken met de supporters van Antwerp. Er mag al 4.000 man binnen. “Heel de groep is erover bezig. We kijken er echt naar uit.”

“Het wordt nice”, zegt de Kroaat. “En uiteraard maakt het een verschil. Ik denk niet dat deze ervaren groep er nerveus van zal worden. De aanwezigheid van de fans geeft net veel energie. We wachten hier al zes maanden op.”

Uiteraard verwacht de aanhang een (vlotte) zege tegen Eupen. Maar Leko weet goed genoeg dat ze de Oostkantonners niet moeten onderschatten. “Poulain, Vazquez, De Wolf, Musona, Adriano,…: allemaal bekende namen en spelers met kwaliteiten. We speelden al vriendschappelijk tegen hen (begin juli, Eupen won met 0-1, red.) en zagen hun competitiematchen. Ze domineerden tegen Gent en verloren tegen Club alleen maar door individuele fouten. In tegenstelling tot vijf jaar geleden, toen ze alleen maar wilden scoren, staat er nu een goeie organisatie. En toch zijn ze voorin altijd met z’n vijven. Hen ruimte geven, is riskant. Het is een complete ploeg en we gaan op ons best moeten zijn om te domineren en te winnen.”

Blij met Hongla

Wat eigen ploegnieuws dan. Jae-ik Lee zit nog niet in de wedstrijdkern, maar dat lag in de lijn van de verwachtingen. Hij trainde wel al met de groep. Batubinsika is geschorst, hij kan vervangen worden door Pius. De Laet viel vorige week uit, maar lijkt intussen hersteld. “Ritchie heeft goed kunnen trainen”, aldus Leko. “Ik hoop dat hij in de selectie kan zitten, want hij is een belangrijke en stabiele speler, die er elke week staat. Door onze manier van spelen verdedigen we achterin al eens één op één, en daar is hij erg sterk in.”

Op het middenveld is Verstraete nog geschorst, maar Hongla bewees tegen STVV dat hij de ploeg iets kan bijbrengen. “Dat deed hij ook al in de bekerfinale en een uur lang tegen Moeskroen. Ik vind hem echt een prima middenvelder, die meer is dan een gewone ‘zes’ – daarom speelt hij nu net als Faris als een ‘acht’. Toen ik vorig seizoen matchen van Antwerp zag, vroeg ik me al af waarom hij niet vaker speelde. Soms mist hij misschien de focus, maar eens hij in the game zit…”

“Andere jongens kloppen steeds meer op de deur”

Leko is wel over méér spelers tevreden. Hij noemt ook Seck, Haroun, Refaelov,… “Als ik hen vergelijk met drie maanden geleden, kan ik alleen maar blij zijn met hun progressie. Maar ik ben ook blij dat andere jongens steeds meer op de deur kloppen. Ik heb het bijvoorbeeld over Koji (Miyoshi, red.), over Louis (Verstraete, red.), over Frank (Boya, red.). Of over Benny (Benson, red.): hij heeft de laatste weken stappen gezet. Normaal ging hij vorige week al invallen, maar door de rode kaart hebben we onze plannen toen moeten wijzigen.”

Wat met Didier?

Oh ja, we zouden bijna nog Lamkel Zé vergeten. Dat is normaal geen invaller, maar een titularis. Alleen verbrodde de Kameroener het vorige week opnieuw voor zichzelf door zijn lakse houding en moest hij met de beloften spelen. Is hij er tegen Eupen opnieuw bij? “Morgen geef ik pas de selectie”, zegt zijn coach. Maar op de vraag of Lamkel Zé de voorbije week beter getraind heeft, gaat hij niet echt in. “He is with us. Hij is bij ons. En hij traint.”