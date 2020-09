Wim De Decker wil met AA Gent ook in Moeskroen opnieuw vertrouwen tanken: “Een nieuw verhaal schrijven”

Vorige dinsdag beleefde Wim De Decker zijn vuurdoop als hoofdtrainer van AA Gent. Tegen Rapid Wien boekte hij ook meteen zijn eerste zege. Zaterdagavond gaat De Decker met zijn Buffalo’s op bezoek bij Moeskroen ook op zoek naar een overwinning. Maar ondertussen probeert hij op training ook zijn eigen accenten te leggen: “We moeten match per match werken, dat is gezien de omstandigheden de enige juiste manier.”

Het zijn al drukke dagen geweest voor de voormalige middenvelder die Laszlo Bölöni in de Ghelamco Arena opvolgde als hoofdcoach van AA Gent: “We moeten met het team op zoek naar een evenwicht: behouden wat goed was in het verleden maar ook wel vernieuwende zaken uittesten. Nu willen we toch een nieuw verhaal schrijven.”

Onvermijdelijk kwam ook zijn voorganger en oude ‘compagnon du route’ Laszlo Bölöni nog even ter sprake. Zijn passage in Gent ging dan ook niet bepaald onopgemerkt voorbij: “Ik kende Laszlo Bölöni natuurlijk goed want we hebben drie jaar samengewerkt en we wisten wat we aan elkaar hadden. Maar elke club heeft zijn eigen cultuur en niet elke coach past bij elke club. Dat was wellicht het geval voor Laszlo in Gent. We hebben elkaar ook nog gehoord. Hij wenste me ook veel succes.”

Veel tijd om stil te staan bij wat er de voorbije weken fout liep heeft De Decker echter allerminst want na de partij van zaterdagavond in Moeskroen volgt er ook al meteen de heenwedstrijd tegen Dynamo Kiev: “Eerst is het Moeskroen maar in je achterhoofd neem je die match ook wel mee. Ik wil vooral zoveel mogelijk jongens mee te krijgen en dan moet je ook de juiste balans vinden. De kracht van Gent kan de concurrentie zijn want hier lopen heel veel getalenteerde jongens rond. Daarin moeten ze elkaar ook beter maken. “

“Tegen Wenen zag ik dat bepaalde jongens opnieuw toegroeien naar een hoger niveau. En hoewel we weinig tijd hadden om die match samen voor te bereiden, was ik toch heel tevreden met de zaken die we hadden meegegeven. Het is leuk dat je merkt dat de jongens dat dan toch oppikken. We zitten nu wel in een stramien waarbij we twee à drie wedstrijden per week moeten afwerken. Hierdoor heb je ook niet zoveel tijd om veel stil te staan bij bepaalde tactische zaken.”

De voorbije jaren leverden duels op Le Canonnier niet zo vaak successen op voor AA Gent maar bij die wetenschap wil De Decker niet te lang stil blijven staan: “Het is aan ons om die reeks te doorbreken. Ik zeg vaak dat ik me niet bezig houd met statistieken maar ik kijk er wel altijd naar (lacht). Maar nu moeten spelers ook niet teveel stilstaan bij resultaten van de voorbije weken en ook al niet teveel vooruitkijken naar wat komen gaat.”

Het wordt ook uitkijken hoe zijn team zich presenteert tegen een hoogstwaarschijnlijk eerder defensief ingestelde tegenstander: “Dit seizoen hebben we het al vaker moeilijk gehad tegen teams die meer gesloten spelen. Dat wordt de grootste uitdaging voor ons. Moeskroen zal ook weer een laag of medium blok vorm. Dan moet je de oplossingen vinden maar ook opletten op de omschakeling. Daar proberen we nu een oplossing voor te vinden.”

Een zege zou alvast een nieuwe opsteker betekenen voor de getergde Buffalo’s maar De Decker wil ook niet te snel victorie kraaien: “Laat ons zeggen dat het toch woelig is geweest. Maar we hebben nog enkele goede resultaten nodig om echt met zekerheid te zeggen dat de rust is teruggekeerd. Zo’n proces duurt wel iets langer dan enkele dagen maar de voorbije dagen hebben we geprobeerd om toch zoveel mogelijk tactische items mee te geven. Ook daar is het zaak om de juiste balans te vinden.”