Zeldzame “blauwe maan” binnenkort te zien op symbolische datum

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zal de maan straks niet letterlijk blauw kleuren. Toch is het een fenomeen om naar uit te kijken, want een “blauwe maan” is de tweede vollemaan in één kalendermaand. Dat komt niet vaak voor, maar straks dus wel. En dan nog op Halloween.

De eerste vollemaan krijgen we op 1 oktober, de volgende komt op 31 oktober. Die tweede vollemaan in dezelfde maand wordt dan de “blauwe maan” genoemd. Een fenomeen dat zo zelden voorkomt dat de Engelsen er zelfs een uitdrukking uit haalden: “Once in a blue moon”, wat zoveel betekent als bijna nooit.

Want het fenomeen van de blauwe maan doet zich slechts elke twee à drie jaar eens voor. Bovendien zal deze blauwe maan voor het eerst in dertig jaar over de hele wereld zichtbaar zijn en zullen dus mensen in alle tijdzones de blauwe maan in dezelfde nacht zien. Dat hij dit jaar op 31 oktober – op Halloween dus – te zien is, maakt het nog specialer. De volgende blauwe maan op Halloween krijgen we pas in 2039.