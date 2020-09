Gonzalo Higuain verlaat Juventus voor Inter Miami

De Argentijnse aanvaller Gonzalo Higuain verlaat de Italiaanse landskampioen Juventus voor het Amerikaanse Inter Miami in de Major League Soccer (MLS), zo bevestigde de club vrijdag. Inter Miami is de club van David Beckham. Het nam deze zomer ook Blaise Matuidi over van Juventus.

De 32-jarige Higuain stond al een tijdje op vertrekken bij Juventus, waar kersvers coach Andrea Pirlo had aangegeven niet meer op hem te rekenen komend seizoen. Het nog tot medio komend jaar lopende contract van de Argentijn in Turijn werd vervolgens in onderling overleg ontbonden, waardoor de voormalige topschutter in de Serie A transfervrij kon vertrekken. Higuain kwam vier jaar uit voor Juve, dat hem destijds voor negentig miljoen euro had overgenomen van Napoli.

Bij Inter Miami, de club die dit seizoen debuteert in de MLS en waar David Beckham mede-eigenaar is, vindt hij zijn voormalige Juve-ploegmaat Blaise Matuidi terug. Veel andere ronkende namen zitten er niet in de selectie van coach Diego Alonso en het zou dan ook wel eens een moeilijk eerste jaar kunnen worden.

Higuain is er een ‘designated player’. In de MLS is er een salarisplafond van kracht en per team mogen er maximaal drie spelers duurdere contracten krijgen. “Op de eerste plaats wil ik dan ook Inter Miami bedanken voor de inspanning die ze geleverd hebben”, klinkt het bij Higuain. “Ik denk dat het een prachtige levenservaring zal worden. Ik vind hier een nieuwe uitdaging, een andere competitie en een mooie stad. Nu is het aan mij om al mijn ervaring uit Europa over te brengen op dit nieuwe team.”

Voor Higuain komt er zo een einde aan een verblijf van bijna veertien jaar in Europa. Begin 2007 nam Real Madrid hem over van River Plate. Bij Real won hij drie landstitels, de Copa del Rey en de Supercup vooraleer Napoli hem in de zomer van 2013 overnam. Als ploeggenoot van Dries Mertens veroverde hij er één Beker en één Supercup. Bij Juve voegde hij daar nog drie landstitels en twee Bekers aan toe. Tijdens een uitleenbeurt aan Chelsea won hij in 2019 aan de zijde van Eden Hazard de Europa League, enkel aan zijn kort verblijf bij AC Milan hield hij geen prijzen over.

Als 75-voudig international scoorde hij 31 doelpunten voor La Albiceleste, waarmee hij in 2014 in Brazilië vicewereldkampioen werd na 1-0 verlies in de finale tegen Duitsland. In de kwartfinales van dat WK hadden de Argentijnen de Rode Duivels uitgeschakeld met dezelfde score, na een vroeg doelpunt van Higuain.