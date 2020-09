Nieuwe Mexicaanse Technisch Directeur van Cercle Brugge wil de kern uitdunnen

Cercle Brugge stelde vanmiddag de nieuwe technisch directeur Carlos Aviña Ibarrola voor. De 29-jarige Mexicaan veroverde meteen de harten van zijn nieuwe bazen door zijn openingszin in het Nederlands te zeggen. Hij kreeg de afgelopen weken alle tijd om ze onder de knie te krijgen want Aviña moest bij zijn aankomst in Brugge direct 10 dagen in quarantaine.

Hij verliet de Mexicaanse topploeg Club América, Mexicaans recordkampioen en zevenvoudig winnaar van de CONCACAF Champions League, om het project van Monaco met Cercle meer perspectief te geven en vooral rendabel te maken. Aviña kreeg de voorkeur op de andere kandidaten omdat zijn profiel perfect past in het kader en hij een ideaal verlengstuk van Monaco-directeur Paul Mitchell kan worden. Aviña moet jonge en talentvolle spelers van over heel de wereld aantrekken en dan is het aan de ervaren Paul Clement om ze verder te ontwikkelen voor AS Monaco of voor doorverkoop.

De eerste opdracht van Aviña in Brugge wordt de kern uitdunnen. “De kern is momenteel te groot. Sommigen mogen weg en we willen ook graag een een paar spelers uitlenen zoals we met Decostere en Vanhoutte hebben gedaan. Nadien kunnen we in onze datbase bekijken welke jonge spelers in aanmerking komen om naar Cercle te komen voor het sluiten van de zomermercato.

Enkel abonnees mogen binnen

Minder goed nieuws kreeg Cercle gisteren van de lokale overheid. Net als Club deed Cercle een aanvraag om 9000 fans te mogen ontvangen, maar kreeg daarop een negatief antwoord. Reden? Er kunnen en mogen 9000 fans binnen in het Jan Breydelstadion maar enkel als ze abonnee zijn. Aangezien Cercle slechts 3300 abonnees telt, mag het niet meer personen ontvangen. Met het oog op de nabije toekomst wil men het dossier nu herbekijken en opnieuw indienen om toch meer volk over de vloer te krijgen.

Voor de match van maandag (20.45 uur) tegen STVV lieten zich voorlopig slechts 1400 abonnees registreren. Men hoopt om er 2000 te halen.