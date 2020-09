Evi Hanssen over haar naaktfoto’s: “Lang niet de enige gênante foto’s van mij”

Tv- en radiotalent Evi Hanssen is vanaf nu ook auteur. De presentatrice heeft namelijk een boek geschreven: Ergens Onderweg. Wij konden haar strikken om te praten over haar nieuwste schepping en haar terloops enkele zinnen te geven om te vervolledigen. Over kinderen, co-ouderschap, de liefde én pikante foto’s die het levenslicht zagen.