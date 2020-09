Nigeriaanse deelstaat bestraft verkrachters voortaan met castratie of doodstraf

De Nigeraanse deelstaat Kaduna wil daders die veroordeeld worden voor verkrachting operatief laten castreren. Dat zijn “nodige beschermingsmaatregelen” volgens de gouverneur, nu het aantal verkrachtingen sinds de start van de coronacrisis nog is toegenomen. Al vrezen sommigen dat hierdoor het probleem net méér onder de radar blijft.

Wie veroordeeld wordt voor verkrachting van een kind onder de veertien, krijgt voortaan de doodstraf. Dat bepaalt de nieuwe wet die de gouverneur van Kaduna, Nasir el-Rufai, woensdag heet ondertekend, nadat het parlement die eerder ook al had goedgekeurd. Is het slachtoffer ouder dan veertien, dan wordt de dader eerst operatief gecastreerd en krijgt hij vervolgens een levenslange celstraf. De gouverneur noemt die nieuwe maatregelen “nodig om kinderen te beschermen tegen een ernstig misdrijf”.

De verstrengde wet komt er in een tijd dat verkrachtingen een steeds dwingender probleem worden in Nigeria. In juni zei de minister voor Vrouwenzaken dat het aantal verkrachtingen verdriedubbeld was, doordat vrouwen en meisjes tijdens de pandemie met hun misbruikers zaten opgesloten. In december vorig jaar verklaarde dezelfde minister nog dat er toen elk jaar 2 miljoen meisjes en vrouwen werden verkracht in het land.

Net minder klachten

Volgens The New York Times suggereren verschillende studies dat wie gecastreerd wordt, minder kans heeft op recidive. Toch gelooft de Nigeriaanse advocaat en activist Chidi Odinkalu niet dat dit de goede manier is om het probleem aan te pakken. Hij vreest namelijk dat de wet het omgekeerde effect zal bereiken. Omdat veel meisjes en vrouwen verkracht worden binnen het huwelijk, zullen ze veel minder hun echtgenoot aanklagen als daar een castratie of doodstraf aan vast hangt. “Er zullen minder gevallen van verkrachting en seksueel geweld worden gemeld. Wat is er mis met gewoon een levenslange gevangenisstraf?”