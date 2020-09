Francky Dury wil zich tegen Club Brugge niet verstoppen achter afwezigheid van Jelle Vossen

Zondag komt Club Brugge op bezoek in het Regenboogstadion. Zulte Waregem-trainer Francky Dury verwacht een andere match dan die van vorige week tegen Charleroi (0-2 verlies). “Club Brugge zal veel meer initiatief nemen.” Dury moet het tegen de Bruggelingen wel zonder Jelle Vossen zien te rooien. Ook Laurens De Bock, nog een ex-Bruggeling, is onzeker.

Jelle Vossen kwam vorige winter naar Waregem, maar Club Brugge bedong toen dat de spits in de eerstvolgende drie confrontaties tegen Club Brugge niet mocht meespelen. Francky Dury wil zich daar echter niet achter verstoppen. “Dat is contractueel vastgelegd. We wisten dit al voor de competitiestart, dus nu mogen we zijn afwezigheid niet als excuus inroepen”, vertelde hij tijdens zijn wekelijkse persbabbel. “We zullen wel een oplossing klaar hebben.”

Na de wedstrijd tegen Charleroi kreeg Dury heel wat vragen over Jelle Vossen, meer bepaald over zijn positie op de flank in die wedstrijd. Daarop kwam Dury nog even terug. “Ik las afgelopen week overal dat Vossen geen flankaanvaller is. Maar dat was ook de bedoeling niet. We weten zelf ook wel dat vossen iemand is die centraal uitgespeeld moet worden, maar het was de bedoeling om hem vanop die flank vrij te kunnen spelen in de box. En dat is ook enkele keren gelukt. Jammer genoeg leverde het geen goal op. Het ontbrak ons aan een tikkeltje geluk. Geluk dat Charleroi wel had. We geven tot aan de 0-1 niets weg, maar dan belandt een erg zwak schot van Nicholson voor de voeten van Rezeai en komen we op achterstand. Uiteindelijk was ik na die wedstrijd wel tevreden over het tactische aspect, maar dat het technische niveau beter kan, weet iedereen.”

Individuele fouten vermijden

Komende zondag tegen Club Brugge verwacht hij een totaal andere wedstrijd dan vorige week. “Club Brugge is een dominante ploeg die het gewoon is te spelen tegen goed georganiseerde teams”, vertelt Dury. “Het neemt ook zelf veel meer initiatief, vooral via hun spelmakers. Ik verwacht dus zeker een andere match, want Charleroi speelt toch meer vanuit de omschakeling. Het wordt zaak om opnieuw een goede organisatie neer te zetten.”

En om de individuele fouten achterwege te laten. Want opnieuw vielen de tegengoals vorige week te eenvoudig. Pletinckx liet zich twee keer ringeloren. “Dat is waar”, bevestigt Dury. “Maar dat zijn leerprocessen. Ik hou van iemand als Ewoud Pletinckx. Hij is jong en belichaamt de identiteit van deze club. Dat is fijn, maar er zijn nog stappen die hij moet zetten. Het is mijn taak als coach om hem daarbij te helpen. Zelf is hij ook intelligent genoeg om te weten wat hij verkeerd deed. Hij leerde ook een nieuwe les: als verdediger moet je niet alle duels winnen, je moet vooral zorgen dat je niet alle duels verliest. Ik ben ervan overtuigd dat hij gauw dat ritme opnieuw zal vinden.”

Francky Dury deelde ook nog mee dat linksachter Laurens De Bock nog steeds onzeker is voor de wedstrijd van zondag. “Hij trainde vandaag, vrijdag, alleen. Als er geen reactie optreedt, kan hij nog aansluiten voor de laatste collectieve training. Anders zal het voor volgende week zijn. Maar goed, Bianda kan daar spelen”, maakt de coach zich geen al te grote zorgen.