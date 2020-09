Man (75) hangt droevige poster aan raam na overlijden van vrouw: “De stilte is een ondraaglijke marteling”

Een zeventiger die snakt naar sociaal contact heeft harten laten smelten in Engeland. De 75-jarige is recentelijk zijn vrouw verloren. Hij staat er nu alleen voor, beschrijft hij in een simplistische maar poëtische oproep die velen beroert.

De plotselinge dood van zijn geliefde zorgde ervoor dat de man in een sociaal isolement terechtkwam. Hij praat soms dagenlang met niemand, vertelt Tony Williams, een gepensioneerd natuurkundige. Zijn vrouw Jo overleed in mei. Tony plaatste daarop twee advertenties in de lokale krant van zijn woonplaats Alton, maar ontving geen reacties.

Daarom heeft hij nu een nieuwe strategie bedacht. Op een poster voor zijn huis staat zijn oproep. “Ik ben Jo kwijtgeraakt, mijn lieve vrouw en soul mate. Ik heb geen vrienden of familie. Niemand om mee te praten. Ik ervaar de aanhoudende stilte, 24 uur per dag, als een ondraaglijke marteling. Kan niemand mij helpen?” Williams heeft ook visitekaartjes afgedrukt met dezelfde tekst. Die deelt hij uit in de supermarkt.

“Het is mijn laatste redmiddel. Ik heb alles geprobeerd om vrienden te maken, maar het lijkt erop alsof niemand met me wil praten”, aldus Williams. “Niet veel mensen passeren mijn huis, maar ik hoopte dat mijn oproep zou rondgaan en iemand zou aanbellen. Jo was mijn beste vriend en we hadden een fantastisch leven. Maar nu sta ik er alleen voor. Het enige wat ik zou wensen, is dat iemand de poster ziet, en me opbelt.”

A pensioner who put a poster in his window asking for friends after his wife died says he's been "absolutely inundated" with messages.



75 y/o Tony Williams says he's taken calls and got letters from people all over the world.#Lonely #Heartwarming pic.twitter.com/Hj45buBROA — CFM Radio News (@CFMRadioNews) September 17, 2020

Verdriet

Tony en Jo ontmoetten elkaar 35 jaar geleden in een kroeg. Sindsdien waren ze geliefden en boezemvrienden. “We hadden geen geheimen voor elkaar. Ze was geweldig. Nu ben ik hier, alleen, in het huis waar zij de laatste dagen beleefde.” Jo overleed aan kanker. “Iedere keer als ik deze kamer binnenstap, kijk ik eerst even naar haar foto.”

Maar behoefte om zijn hart te luchten, heeft Tony niet. “Er hoeft echt niemand te komen luisteren hoe ik huil. Ik wil gewoon een normaal persoon met wie ik een beetje kan praten!” De (jonge) buren van Tony hebben hem aangeboden te helpen, vertellen ze tegen Britse media, maar Tony vertelde hen dat hij een vriend van zijn eigen leeftijd zocht.