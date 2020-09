Antwerpenaar ontsnapt aan Thaise cel voor ‘moord’ op beste vriend: “Na 4 jaar eindelijk opluchting”

Hove -

Na 4 jaar onzekerheid heeft de Antwerpse zakenman Kevin Maes (34) van de Thaise rechters te horen gekregen dat hij definitief niet naar de gevangenis moet. In 2016 raakte hij tijdens een bemiddelingspoging na een ruzie in het appartement van zijn Vlaamse ex-vrouw betrokken bij de dood van zijn beste vriend. “Het was een tragisch ongeluk dat niemand gewild heeft.”