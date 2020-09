Onze reporter zocht uit wat er geworden is van haar klasgenoten: “Plots vallen alle mooie herinneringen in het niets”

Eendracht maakt macht. In het vierde middelbaar van het Spes Nostra trokken we ten oorlog tegen het regime. Streng maar rechtvaardig, maar als puber is alles te streng en niets rechtvaardig. In de naam van de vader, de zoon en de heilige klasgenoten trokken we aan één zeil. Alleen zagen we één iemand over het hoofd.