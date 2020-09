Ratten houden Rotterdamse kinderen binnen: “Ze lopen gewoon over straat en in de parken”

Kinderen mogen in de Rotterdamse wijk Feijenoord niet buiten spelen van hun ouders omdat er te grote ratten rondlopen op straat en in de parken. Dat stelt de wijkraad. Er moet binnen drie maanden een plan van aanpak komen van de gemeente.

In een ongevraagd advies aan het Rotterdamse stadsbestuur somt de wijkraad de problemen en de oorzaken ervan op. Te veel vuil op straat, etensresten en slecht groenonderhoud in parken, bij corporaties en particulieren waar de ratten zich schuilhouden en teveel mensen die dieren voederen. Tot die conclusie komt de wijkraad na een schouw.

Maar het heeft wel grote gevolgen voor de wijk. “De rattenoverlast in onze wijk heeft een ongekende vlucht genomen.” De problemen zijn legio. “Er zijn bewoners die al lange tijd een tuin hebben maar niet meer in staat zijn deze goed te onderhouden waardoor de ratten er graag verblijven. Een aantal bewoners durft daardoor hun eigen tuin niet meer te betreden.”

Slecht geleegd

De uitvoering van de werkzaamheden van de gemeente helpt ook niet mee. “Ook blijkt dat verschillende afdelingen van de gemeente naast elkaar werken waardoor veel werkzaamheden worden overgeslagen of niet worden opgemerkt. Afvalbakken worden slecht geleegd waardoor er vaak meer naast ligt dan erin.”

Dat het morgen niet opgelost is, begrijpt de wijkraad. Maar er moet wel dringend iets gebeuren. “De oplossing voor dit grote en complexe probleem bestaat niet. Maar wij vinden dat er nu acuut ingegrepen moet worden. De situatie in de wijk is zeer ernstig. Onlangs hoorden wij van bezorgde ouders dat ze al kinderen minder buiten laten spelen omdat daar grote ratten over straat en in de parken lopen.”

Daarom moet er binnen drie maanden ‘een integraal plan voor de aanpak van de rattenoverlast’ met de wijkraad worden gedeeld. De wijkraad denkt zelf aan een wijkbeheerder die de verschillende gemeentelijke diensten helpt de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en in te grijpen als er iets mis gaat.

Voorlichting

Er moet verder een campagnestrategie worden verzonnen voor betere voorlichting waar mensen het afval moeten laten. Daarin moeten alle sleutelnetwerken zoals kerken en moskeeën een rol krijgen en denkt de wijkraad verder aan een kind+ouder-schoonmaakfestival per straat.

Verder moeten de afvalbakken in een felle kleur worden geschilderd en dienen bij parken en entrees van de wijk ’duidelijke borden’ te komen. De regels over niet voederen en het voorkomen van het vervuilen van de wijk moeten in pictogrammen op de borden komen zodat iedereen de boodschap snapt.