Libische generaal heft olieblokkade op onder voorwaarden

Na acht maanden komt er een einde aan de blokkade van olievelden en havens in het oosten van Libië. Dat heeft de invloedrijke Libische generaal Khalifa Haftar vrijdag bekendgemaakt. Sinds januari blokkeerden Libische troepen die loyaal zijn aan Haftar onder meer de belangrijkste petroleumterminal in het oosten van het land.

“We hebben besloten de productie en export van olie te hervatten onder voorwaarden, namelijk een eerlijke verdeling van de olie-inkomsten en de garantie dat deze niet worden gebruikt om ‘terrorisme’ te steunen”, zei generaal Haftar in een korte televisietoespraak.

Sinds januari hadden pro-Haftargroepen verschillende olieplatformen en havens geblokkeerd. Op die manier wilden ze de centrale regering, onder leiding van Al Sarraj, economisch onder druk zetten. Volgens laatste cijfers leidde de blokkade tot een verlies van 8,2 miljoen euro en verergerde ze de elektriciteits- en brandstoftekorten in het land.

Libië verkeert in chaos na de revolutie in 2011 die dictator Moammar al-Khadafi van de macht verdreef. Het olierijke land heeft twee rivaliserende regeringen: de GNA in Tripoli, en de andere met zetel in de oostelijke stad Tobroek, die verbonden is aan generaal Khalifa Haftar.