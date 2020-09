Chiroleider riskeert drie jaar met uitstel na klachten van verkrachting 16-jarige

Oudenaarde - Het parket in Oudenaarde eist drie jaar cel met uitstel voor een jongeman die beschuldigd wordt van tweevoudige verkrachting van een Chiromeisje. De zaak werd vrijdag behandeld in de rechtbank van Oudenaarde.

Volgens de aanklacht van de 20-jarige F.K. zou alles begonnen zijn op een leidingsweekend van de jeugdbeweging in 2016, toen ze nog maar zestien was. Het begon met een dronken avondje dat eindigde in een vrijpartij met beklaagde J.H. (22). Maar nadien zou hij het toen minderjarige meisje jarenlang psychologisch en emotioneel belaagd hebben. Zo zou hij volgens haar klachten bij het gerecht naaktfoto’s van haar opgeëist hebben, en haar nadien daarmee gechanteerd hebben. Het meisje heeft aan de politie ook verklaard dat ze later nog twee keer verkracht is geweest door dezelfde chiroleider.

Tijdens het proces vrijdag was het de eerste keer sinds lang dat F.K. en de jongeman terug oog in oog stonden met elkaar. De rechtbank besliste om het gevoelige dossier achter gesloten deuren te laten behandelen. Abderrahim Lahlali, de advocaat van het meisje, verklaarde na afloop dat het een zeer emotionele zitting was. “In dit dossier is volgens de verklaringen van mijn cliënte van een opbouwende vorm van dwang. Dat is zeer emotioneel geweest voor haar.. Je moet je inbeelden, je bent zestien jaar, in de fleur van je leven, en dan word je plotseling geconfronteerd met dergelijke dwangmatige handelingen om je seksueel te ontbloten. Dit heeft maanden en jaren voorgedaan.” Sarah Leysen, de advocate van de beklaagde, wilde na afloop van het proces geen commentaar geven. Ze wees op het feit dat de zaak met reden achter gesloten deuren plaatsvond. Volgens onze informatie zou J.H. minstens een deel van de aantijgingen in ieder geval betwisten. Het parket vorderde drie jaar cel met uitstel voor de jongeman in kwestie. Volgende maand spreekt de rechtbank zich uit.