Federale ambtenaren krijgen nóg eens 5 stoffen mondmaskers

Het kan niet op bij de overheid: 85.000 federale ambtenaren, 53.000 agenten en 25.000 personeelsleden van Defensie krijgen tegen het einde van de maand nog eens vijf stoffen mondmaskers. Dat heeft minister van Ambtenarenzaken David Clarinval (MR) beslist. In mei kregen die ambtenaren ook al eens vijf stoffen mondmaskers. De nieuwe lading van 900.000 stuks komt uit de grote voorraad van 18 miljoen maskers die Defensie eerder dit jaar heeft aangekocht.

“De crisis ligt jammer genoeg nog niet achter ons, we zullen in de komende maanden moeten leren leven met het virus. Het dragen van mondmaskers is dan ook een vertrouwd onderdeel geworden van ons dagelijkse leven”, motiveert Clarinval zijn cadeautje.