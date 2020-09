Rector UGent: “Ik spreek bij deze mijn vertrouwen uit in jullie, beste studenten”

Gent - UGent-rector Rik Van de Walle heeft vrijdag een bijzonder academiejaar onder strenge coronamaatregelen geopend en met het vooruitzicht op online én offline onderwijs. De komst van bijna 80.000 studenten, van wie meer dan de helft aan de UGent studeren, kan in Gent mogelijk een opstoot van het coronavirus veroorzaken. De rector vraagt studenten voldoende afstand te houden, niet samen te scholen en de basisregels te volgen. “Ik spreek bij deze mijn vertrouwen uit in jullie, beste studenten”, zei hij in zijn rectorale rede.

Van de Walle sprak de studenten en universitaire gemeenschap vrijdag toe vanop de campus van het UZ Gent, een eerbetoon aan het medisch- en zorgpersoneel. De UGent verwelkomt de komende dagen meer dan 40.000 studenten onder code oranje.

“Onze medewerkers stellen alles in het werk om van onze lokalen een leer- en studieplek te maken waar jullie in alle veiligheid op de campus kunnen vertoeven”, aldus Van de Walle. “De voorbije weken hebben ze met z’n allen, van de zichtbare professoren tot de wat minder zichtbare poetsmannen en -vrouwen, bergen werk verzet om alles klaar te krijgen voor de start van een bijzonder academiejaar. Jullie kunnen op hen rekenen.”

Een uitgebreid draaiboek en tal van maatregelen moeten het komende academiejaar zorgen voor een beperkt risico op besmetting in en rond de academische gebouwen. Maar of dat zal volstaan om een opstoot in besmettingen te voorkomen, is niet zeker. Heel wat café’s en clubs in de studentenbuurt Overpoort blijven gesloten of zetten in op een terras in plaats van het uitbundige nachtleven. Maar het is nog maar de vraag in welke mate jongeren hun sociale bubbel en fysiek contact zullen beperken in de studentenkamers.

“Wij durven ook op jullie te rekenen”, zegt Van de Walle in de rectorale rede. “Want na het verlaten van de leszalen, in de gangen, rondom onze gebouwen en op de vele, gezellige plekken in Gent of in Kortrijk, rust er ook op jullie schouders een grote verantwoordelijkheid. Ik durf jullie vandaag te vragen: maak alsjeblieft ook van die plaatsen een veilige plek voor iedereen.”