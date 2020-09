Overstromingen en stroomuitval in Griekenland door orkaan Ianos

De orkaan Ianos is aan land gegaan in het westen van Griekenland. Door de combinatie van zware regenval en harde wind zijn meerdere eilanden in de Ionische Zee getroffen door overstromingen en stroomuitval, aldus onderminister van Burgerbescherming Nikos Hardalias.

Bij de storm zijn windsnelheden tot 117 kilometer per uur gemeten. Meerdere vluchten die naar het eiland Kefalonia zouden gaan, moesten uitwijken vanwege de harde wind. Tientallen strandtenten zijn verwoest en in de havens van de toeristenoorden zijn verscheidene jachten beschadigd. Ook waaiden veel bomen om. De autoriteiten hadden vrijdag aan het eind van de middag nog geen meldingen over slachtoffers gekregen.

De kustwacht meldde dat er voor de kust van het westelijke deel van het schiereiland Peloponnesos een schip met aan boord 55 migranten in de problemen is geraakt door het slechte weer. De boot was hoogstwaarschijnlijk op weg naar Italië. Vaartuigen in de buurt probeerden hulp te verlenen, maar door de hoge golven en windkracht 11 was het onmogelijk passagiers over te nemen.

De kustwacht hoopt dat het migrantenschip richting land drijft. Dat zou de reddingsoperatie vergemakkelijken. Volgens de Griekse staatsradio was de boot vrijdagmiddag nog zo’n 18 kilometer uit de kust en beweegt die inderdaad in de richting van de zandstranden van het district Ilia.

Mensen die zich in de buurt van het stormgebied bevinden, is geadviseerd niet op pad te gaan. Scholen bleven vrijdag gesloten en er voeren geen veerboten van en naar Zakynthos, Kefalonia en Ithaka. Meteorologen waarschuwden dat Ianos, die langzaam langs de westkust trekt, de komende uren mogelijk landinwaarts koerst. Ook daar kan zware schade worden aangericht. Een weersverbetering is pas in de nacht van zondag op maandag te verwachten.

In 2017 kwamen meer dan twintig mensen om het leven door een zware ‘medicane’ in Griekenland, een stormdepressie die tegen het eind van de zomer kan ontstaan in de Middellandse Zee, waar het water dan nog warm is. Boven het vasteland neemt de kracht doorgaans snel af.