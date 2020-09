Wit-Russische protestleidster zit tot november vast, oppositie vraagt om VN-waarnemingsmissie

De Wit-Russische protestleidster Maria Kolesnikova moet tot 8 november vast blijven zitten. Haar advocaat heeft dat vrijdag gezegd tegen het Russische staatspersbureau RIA. De machthebbers in Wit-Rusland verdenken haar van het oproepen tot een machtsovername.

De 38-jarige Kolesnikova werd begin vorige week in het centrum van de hoofdstad Minsk van straat geplukt. Gemaskerde mannen voerden haar weg. Volgens de oppositie wilden de Wit-Russische autoriteiten Kolesnikova uitzetten naar buurland Oekraïne, maar wist zij dat te voorkomen door haar paspoort te verscheuren.

Kolesnikova is lid van het presidium van de Coördinatieraad van de oppositie. Ze gaf mede leiding aan de demonstraties tegen president Aleksandr Loekasjenko, die volgens vrijwel iedereen de verkiezingsuitslag heeft vervalst. Tienduizenden mensen roepen al een maand tijdens de betogingen om zijn vertrek.

De onlangs opgepakte Maxim Znak, een advocaat uit de oppositie, is vrijdag in de gevangenis in hongerstaking gegaan. Hij besloot daartoe na formeel te zijn aangeklaagd wegens het oproepen tot acties die het nationaal belang van Wit-Rusland zouden kunnen schaden. Een veroordeling kan hem een celstraf van vijf jaar opleveren.

Ook Znak is uitgesproken tegenstander van Loekasjenko en lid van de Coördinatieraad. Zijn advocaat Dmitri Lajevski zegt dat de beschuldiging is geënsceneerd om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken. Het is volstrekt onduidelijk waarop het Openbaar Ministerie de aanklacht heeft gebaseerd.

Oppositie vraagt waarnemingsmissie van de VN

Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja heeft de Verenigde Naties vrijdag intussen opgeroepen om een internationale waarnemingsmissie naar het land te sturen. Zo’n missie moet bewijs verzamelen van een gewelddadige onderdrukking van het aanhoudende protest.

De oppositieleidster sprak vrijdag via videoconferentie de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, die zetelt in Genève, toe. “De omvang en brutaliteit van het uitgebreide geweld gehanteerd door het regime, is een duidelijke schending van alle internationale normen en van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de VN”, dixit Tichanovskaja.

Resolutie

Nadien nam het VN-orgaan een resolutie aan die het land oproept om de speciale rapporteur over de mensenrechten in Wit-Rusand, Anais Marin, vrije toegang tot het land te verschaffen, inclusief de gevangenissen. De mensenrechtenraad stelde al in 2012 die functie van mensenrechtenrapporteur in. In de resolutie roept de VN-Mensenrechtenraad ook op om het geweld, de folteringen en arrestaties stop te zetten waarmee het land de burgerrechten schendt. De Wit-Russische autoriteiten moeten de dialoog met de oppositie en het middenveld aangaan, klinkt het ook.

De Europese landen namen het initiatief voor de tekst die met 23 stemmen voor werd aangenomen. Eritrea en Venezuela, beide geen onbeschreven blad op het vlak van mensenrechten, waren de enige landen van het orgaan, dat over de mensenrechten moet waken, die tegenstemden. Mensenrechtenrapporteur Marin waarschuwde tijdens de zitting voor een nieuw IJzeren Gordijn op het Oude Continent.

Sinds de gecontesteerde herverkiezing van de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko vorige maand is er volgens Marin al sprake van meer dan 10.000 opgepakte manifestanten bij vreedzame manifestaties. Zij komen bovenop de 1.500 personen die ingerekend zijn “sinds het begin van de repressie in april”. De VN ontvingen eerder al 450 meldingen van marteling en ander misbruik van gevangenen. Tichanovskaja eindigde volgens Minsk tweede bij de stembusgang van 9 augustus. Zij betwist dat en eist de zege op. Ze vraagt intussen een nieuwe verkiezing.