Ophef in de VS: belangrijk formulier om te stemmen vermomd als Trump-reclame

In de Verenigde Staten trokken verschillende Amerikanen grote ogen toen ze hun ‘absentee ballot request form’ te zien kregen. Dat is het formulier waarmee ze hun stembrief moeten aanvragen, zodat ze veilig vanop afstand kunnen stemmen voor de presidentsverkiezingen in november. Bij een heleboel Amerikanen viel die brief in de bus met Trump z’n gezicht erop.

“Is dit een grap?” vroeg John Herter zich af. Hij is één van de Amerikanen die het formulier inclusief Trump-reclame kreeg. Vooraleer het formulier zichtbaar wordt, moet de kiezer zich eerst door een heleboel verkiezingspropaganda worstelen. Zo staat op het formulier onder andere: “Ga je de Democraten je het zwijgen laten opleggen? Handel nu en sta president Trump bij.” Vele anderen vragen zich af of het versturen van dergelijke verkiezingspropagande wel legaal is.

Daarnaast heeft Trump zich ook meermaals kritisch uitgelaten over het stemmen vanop afstand. Volgens hem zou dat verkiezingsfraude in de hand werken. “Het is hoogst ironisch” zeggen verschillende kiezers. In de VS is het standaard procedure voor presidentskandidaten en hun partijen om hun campagne ook deels via de post te voeren. Maar volgens Real Facts NC, een non-profit organisatie, is dit de eerste keer dat dergelijke formulieren verstuurd worden.

