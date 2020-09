Weyts investeert in hoogbegaafde leerlingen: “Wij leven net in een ander universum dan onze leeftijdsgenoten”

Vlaanderen maakt voor het allereerst middelen vrij om hoogbegaafde kinderen in de Vlaamse scholen te ondersteunen. Hoog tijd, menen deskundigen. “Gemiddeld is er in bijna elke klas een hoogbegaafde leerling. Zonder begeleiding raken die verveeld en haken ze vaak af. Zo gaat groot talent verloren.”Of zoals de kinderen het zelf zeggen: “Wij denken anders, wij voelen ons anders. Alsof we in een ander universum leven dan onze leeftijdsgenoten.”