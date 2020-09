Lichaam van partner van Luikse advocaat aangetroffen in echtelijke woning

Het levenloze lichaam van de levenspartner van de Luikse advocaat Pascal Rodeyns is vrijdag aangetroffen in hun echtelijke woning in Luik. Dat meldt het parket van Luik. Het slachtoffer, Mbaye Wade, bode op de protocoldienst van de Provincie Luik, vertoonde meerdere verwondingen ter hoogte van de nek.

Rodeyns deed de macabere ontdekking toen hij vrijdagochtend vroeg terugkeerde naar huis. Zijn partner lag uitgestrekt op een bed en vertoonde meerdere verwondingen aan de nek, preciseerde het parket.

Tegen het einde van de ochtend kwamen het gerechtelijk laboratorium en een wetsarts ter plaatse. Het parket begaf zich later op de dag naar de woning. Er werd geen enkele bijkomende informatie over de omstandigheden van het drama naar de media verspreid.

Ontzetting

De provincie Luik, haar verkozenen en het personeel deelden vrijdagnamiddag in een persbericht hun ontzetting die de aankondiging van dit overlijden veroorzaakt.

“Meneer Mbaye Wade werd door al zijn collega’s unaniem gewaardeerd om zijn vriendelijkheid, zijn beschikbaarheid en zijn natuurlijke terughoudendheid. Zijn glimlach zal voor altijd in de herinnering blijven van zijn vrienden die hij in groten getale had. Die innemende persoonlijkheid zal een leegte nalaten binnen de instelling die hij met elegantie diende en een levendige herinnering vormen onder zijn collega’s van het Provinciaal Paleis”, aldus het persbericht van de provincie.