Nederlandse F-35’s mogen niet vliegen bij onweer

De Nederlandse F-35’s vliegen voorlopig niet meer met onweer. Er zijn in de gevechtsvliegtuigen van dit type beschadigde leidingen in een brandstoftank aangetroffen, meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Het mankement werd ontdekt bij F-35’s van andere landen. Na inspectie is landen met de F35-A, waaronder Nederland, geadviseerd het toestel niet meer te laten vliegen bij onweer. Op de grond moeten ze dan in een hangar staan of beschermd worden door een bliksemafleider.

De beschadigde leidingen moeten er voor zorgen dat de kans op explosie van brandstofdampen bij bijvoorbeeld een blikseminslag tot het minimum wordt beperkt, aldus het ministerie. Het is niet bekend wat de oorzaak van het probleem is. Dat wordt nog onderzocht.

België heeft ook F-35’s besteld, die tussen 2023 en 2030 geleverd worden.