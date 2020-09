Infantino pronkt op congres met “nieuwe FIFA” zonder corruptie en achterkamertjespolitiek

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft vrijdag tijdens het jaarlijkse congres van de Wereldvoetbalbond zijn strijd tegen corruptie in het voetbal verdedigd. De 50-jarige Zwitser, die begin 2016 werd aangesteld na het vertrek van Sepp Blatter, herhaalde dat er sprake is van “een nieuwe FIFA” zonder corruptie en achterkamertjespolitiek.

“Nooit zullen we nog corruptie toelaten in het voetbal”, beloofde Infantino bij de opening van het 70e congres van de FIFA, dit keer georganiseerd per videoconferentie, met 211 leden van de nationale federaties. De voorzitter van de FIFA ging tijdens de meeting zijn problemen met justitie niet uit te weg. Spontaan vertelde hij over het onderzoek naar zijn drie geheime ontmoetingen met de voormalige Zwitserse procureur-generaal.

“Ontmoetingen die moesten aantonen dat de huidige FIFA mijlen ver staat van de oude. Toen was de organisatie slachtoffer van corrupte leidinggevenden”, verkondigde Infantino, die verwees naar zijn voorganger Sepp Blatter, die in 2015 de FIFA moest verlaten. “Ik heb de procureur-generaal ontmoet om de FIFA uit de schaduw van zijn verleden te halen.”

De FIFA-voorzitter, jurist van opleiding, pronkte met zijn hervormingen. De FIFA gaat 1,5 miljard dollar investeren om de impact van de coronapandemie op het voetbal te voorkomen. “In de nieuwe FIFA verdwijnt het geld niet, maar wordt het in het voetbal geïnvesteerd, om het voetbal te helpen.”