Met het hele gezin migreren naar China in volle coronatijd: opgesloten in aparte hotelkamers, één uurtje samen en twéé testen per dag

Deze week maakte Staf Coppens bekend dat hij met zijn gezin naar Zweden emigreert. Maar wat Dimitri Wylin (43), zijn vrouw Saar Debrouwere (40) en hun drie kinderen doen is – haast letterlijk – de next level. Na acht jaar Zweden verhuist het Vlaamse gezin nu naar China. In volle coronatijd. Twee weken geleden zijn ze geland in Hangzhou, en daar zaten ze tot gisteren in een quarantaine-hotel. Vader en de twee zonen in één kamer, moeder en dochter in een andere. Eén uurtje per dag mogen ze samenzijn. “Het is een offer dat we toch liever geen tweede keer brengen”, zegt Dimitri Wylin.