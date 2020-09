“Het begon met dronken vrijpartij, maar toen chanteerde hij me met naaktfoto’s”: Chiroleider riskeert drie jaar voorwaardelijk

Een chiroleider (22) uit de Vlaamse Ardennen riskeert drie jaar voorwaardelijk omdat hij een jeugdvriendin twee jaar lang belaagd, emotioneel gechanteerd en zelfs twee keer verkracht zou hebben. Volgens de jonge vrouw in kwestie begon alles met een dronken vrijpartij, maar escaleerde dat al snel naar het opeisen en verspreiden van haar naaktfoto’s. “Ik ging er bijna aan kapot. Maar ik wil het bewijs zijn dat ik er sterker werd en dat je als slachtoffer niét beschaamd moet zijn.”

“Ik had het niet verwacht. Maar nu ik hem teruggezien heb, en in de rechtbank mijn verhaal kon doen, voel ik me opgelucht. Omdat ik nu pas verder kan gaan. Ik heb eindelijk de erkenning gekregen die zo ...