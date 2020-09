Franse eersteklasser wil Dimata (Anderlecht)

De Franse laagvlieger Dijon wil spits Landry Dimata (23). Anderlecht is bereid te luisteren naar de Fransen, want Dimata sukkelde anderhalf jaar met de knie. Nu is hij wel weer fit, maar voorzichtigheid blijft geboden. Als er een goed bod komt, valt alles te overwegen. Dijon biedt op dit moment echter te weinig en de speler ziet een verhuizing niet zitten. Dijon eindigde vorig seizoen zestiende en begon nu ook met een 0 op 9. RSCA heeft met Nmecha en Colassin nog twee andere spitsen, maar Dimata ligt ook nog vast tot 2023.