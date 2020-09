Lukaku zet met Inter de aanval op de titel -en Juventus- in

Tien. Dat is het getal dat de titelstrijd in de Serie A zal beheersen. De tiende titel op een rij voor Juventus? Of toch maar de eerste prijs na tien jaar droogte voor Inter en de eerste landstitel voor Romelu Lukaku sinds die met Anderlecht in 2010? Door de twijfels bij Juventus lijkt de tijd alleszins rijper voor Inter en Lukaku om te oogsten.