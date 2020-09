Elke zaterdag fileert hoofdredacteur Liesbeth Van Impe een opvallende uitspraak uit het nieuws van de afgelopen week. Deze week: “Als we in Vivaldi stappen, zullen we oppositie moeten voeren binnen de meerderheid”, van Pieter De Crem (CD&V) in De Standaard, op 17 september.

Het was maart 1995. Het Agustaschandaal had de reputatie, de geloofwaardigheid en de onderlinge relaties binnen de SP aan diggelen geslagen. In de congreszaal waar de partij verzamelen geblazen had, was ...