Marc Van Ranst pleit voor Iers systeem: hoe groter het risico in bepaalde regio’s, hoe straffer de maatregelen

Professor Marc Van Ranst blijft zich verbazen over het gebrek aan actie van overheidswege om de tweede coronagolf te vermijden. Hij stelt voor dat we een voorbeeld nemen aan het Ierse systeem dat, een beetje zoals het terreuralarm bij ons, verschillende fases voorziet met telkens gepaste maatregelen.

“Dublin heeft een Covid-19-incidentie van 114 besmettingen per 100.000 mensen op 14 dagen, en gaat naar fase 3. Alle restaurants en pubs mogen drie weken lang geen gasten binnen ontvangen. Verplicht thuiswerk wanneer mogelijk. Geen (familie)feestjes, geen evenementen, geen sportwedstrijden”, zegt de Leuvense viroloog.

Brussel (213 per 100.000 op 14 dagen), Antwerpen (212), Luik (131) en Gent (111) zouden moesten we hetzelfde systeem hanteren ook in de ‘Ierse’ fase 3 zitten. Maar bij ons zijn de maatregelen veel soepelder. En dat is nefast, volgens de viroloog die concludeert: “we staan erbij en we kijken ernaar. En seffens zeggen we ‘Hadden we maar...’. Wat we nodig hebben is een systeem met verschillende fases met verschillende maatregelen. Ierland is een goed voorbeeld.”

Het Ierse systeem is voor iedereen duidelijk. Met vijf kleuren. Groen betekent lage besmettingsgraad. Bij een huwelijk mag dan 100 man aanwezig zijn. In regio’s met een zeer hoge besmettingsgraad (paarse kleur) mag er maar 6 man aanwezig zijn. Bij indoorevenementen mag er in het beste geval 100 tot 200 man aanwezig zijn. Maar in oranje, rood of paars (ernstig tot zeer ernstig) mogen er in die regio’s geen indoorevenementen met publiek georganiseerd worden.

Wat we nodig hebben is een systeem met verschillende fases met verschillende maatregelen. Ierland is een goed voorbeeld. pic.twitter.com/bfTHAWEDnY — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) September 18, 2020

Vrijdagavond raakte bekend dat ook Nederland verschillende delen van het land nu heeft ingedeeld in drie risicocategorieën om de tweede coronagolf te stoppen.

“In een zestal regio’s is de situatie volgens minister van Volksgezondheid De Jonge dermate zorgelijk dat daar extra beperkingen nodig zijn om het aantal besmettingen terug te dringen. De hoogste alarmfase (3), waarbij harde extra maatregelen nodig zijn, geldt nog nergens. Maar de fase 2 is wel in een aantal regio’s zoals Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden van kracht. Dat betekent dat er extra maatregelen nodig zijn bovenop de reeds bestaande beperkingen. De horeca moet er vroeger sluiten en groepen mogen nog uit maximum 50 mensen bestaan.