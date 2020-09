Stan Van Samang reageert op eerste optreden na heisa: “Ik beloof dat ik het nooit meer zal doen”

Een goede week nadat hij met een onverkwikkelijk verhaal over naaktfoto’s op alle Vlaamse voorpagina’s stond, stond Stan Van Samang vrijdagavond weer waar hij het liefste staat: op een podium. Na één nummer kegelde hij de olifant uit de kamer: “ik ben ne zanger, laat mij maar zingen.” En later: “Ik beloof dat ik het nooit meer zal doen.”

Stan van Samang kwam vrijdagavond in Boortmeerbeek rustig het podium opgewandeld. Geen brede glimlach, beetje bedrukt gezicht. Een kleine buiging, eens in zijn handen wrijvend en dan een diepe zucht. Aan de overkant een al even bedeesd publiek met een beleefd applaus. Het eerste nummer ingezet: River of life. En dan: stilte. De sprong in het diepe: “Ik ben blij dat ik jullie zie”, zei hij. “Ik heb nogal een moeilijke week meegemaakt. Turbulent, heet dat dan. Ik weet wat het is om de grond onder uw voeten te voelen wegzakken. En dat je je afvraagt: hoe ga ik dit allemaal doen? Er is maar één manier en dat is doorgaan. Een knop omdraaien en gas geven. Het toeval wil dat ik dat nogal graag doe, gas geven. Dit is ook mijn leven, ik ben ook een zanger. Laat mij maar zingen.”

In normale tijden is Stan Van Samang wel wat gewoon qua stress. Gevulde Sportpaleizen, tv-shows voor heel Vlaanderen. Nu was een optreden voor ocharme 300 trouwe fans op de parking van licht- en geluidsbedrijf Ampli in Boortmeerbeek al heel wat. Want hoe kom je een podium opgewandeld als het hele land je net in je blootje gezien heeft? “Ik ben nooit echt nerveus voor een optreden, maar mijn hart bonst nu al in mijn keel”, had hij ’s ochtends op de radio laten weten. “Het voelt alsof het jaren geleden is. Ik wacht vol spanning af wat dat met mij gaat doen, want ik ben een heel emotionele mens.”

Foto: Olivier Matthys

Dat bleek te kloppen, want na een volgend nummer kwam er nog meer: “Nog heel efkes terugkomen op wat er gebeurd is”, zei hij. “Ik ben zo ontzettend oerdom geweest. Het spijt mij als je iets op social media gezien hebt. Nooit was het mijn bedoeling om iemand te choqueren. Wij mensen maken fouten en dat was een behoorlijke Kemel. Ik beloof dat ik het nooit meer zal doen”, zei hij half ernstig, half lachend. Oef, het ergste is voorbij, voelde je. Wat later kon er nog een grapje af: “Ook bij mij thuis ben ik nog welkom. Pas op, ik moet het geen twee keer doen, hoor.”

Vrijdagochtend had hij op de radio ook al kort sorry gezegd. Dat hij dom was geweest en dat het hopelijk de grootste fout van zijn leven was geweest. Maar dat die hele heisa toch vooral zijn familie, zijn vriendin, zijn kinderen raakte. En ook zijn fans. “Alles is uitgepraat met iedereen: we hebben dat een plaats gegeven. Maar ik ben een zanger en een acteur en ik hoop dat nog mijn hele leven te doen. Dus vooruit met de geit.”

En zo startte operatie ‘Vooruit met de geit’ gisteravond in Boortmeerbeek met de nieuwe single Don’t close your eyes, een belofte van een nieuw album en een knaller van een optreden. Na een nummer of twee stonden de meest enthousiaste toeschouwers al op hun stoeltje in hun bubbel te dansen. Als het van Stans fans afhangt, is er wel degelijk leven na het bloot.