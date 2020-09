Somalië heeft nieuwe premier

Somalië heeft een nieuwe regeringsleider. President Mohamed Abdullahi Farmajo benoemde donderdagavond Mohamed Hussein Roble als opvolger van Hassan Ali Khaira, zo is meegedeeld.

Tegen Hassan Ali Khaira werd eind juli verrassend een motie van wantrouwen gestemd. Aanleiding daarvoor was onenigheid over een nieuw kiesstelsel.

Roble is een nieuwkomer in de politiek. In Somalië heeft de premier minder macht dan de president. Hij wordt door de president benoemd en staat voornamelijk in voor het beheer van de dagelijkse activiteiten van de regering.