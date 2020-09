Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg overleden

Ruth Bader Ginsburg, de oudste rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, is vrijdag omringd door haar familie op 87-jarige leeftijd overleden. Ze leed al een tijdje aan kanker. Dat meldt het gerecht in Washington.

Ginsburg, beter bekend met haar initialen RBG, was sinds 1993 rechter bij de hoogste Amerikaanse rechtbank. Ze werd genomineerd door toenmalig Democratisch president Bill Clinton.

De opperrechters in de Verenigde Staten worden benoemd voor het leven, bij hun overlijden mag de zittende president een opvolger aanduiden. Ginsburg behoorde tot de meer progressieve rechters van het negenkoppige Hooggerechtshof, vanwege haar liberal standpunten. (Liberal in de VS staat voor progressief en niet liberaal n de Europese zin.)

Foto: AFP

Haar gezondheidsperikelen werden de voorbije maanden en jaren in de Verenigde Staten nauwlettend gevolgd, want haar aanhangers vrezen dat president Donald Trump na haar dood een derde rechter kan aanstellen voor het Hof. Daarmee zou er zonder twijfel een einde komen aan het wankele evenwicht tussen progressieven en conservatieven binnen de rechtbank.

Benoemd voor het leven

De opperrechters in de Verenigde Staten worden benoemd voor het leven, bij hun overlijden mag de zittende president een opvolger aanduiden. Met de verkiezingen in aantocht wordt het politiek fatsoenlijk beschouwd om de nominatie van een vervanger door te schuiven naar de volgende president, maar Mitch McConnell, de voorman van de Republikeinen die een meerderheid hebben in de Amerikaanse Senaat, wil van geen uitstel weten als het aankomt op de vervanging van de overleden opperrechter. Hij laat in een korte verklaring weten dat de Senaat zal stemmen over een kandidaat als Trump die naar voren schuift.

Foto: REUTERS

Politiek fatsoen

McConnell rechtvaardigde dat voornemen door te stellen dat er een Republikeinse meerderheid in de Senaat én een Republikeinse president is. Nog volgens hem hebben de Republikeinen “beloofd om samen te werken met president Trump en zijn agenda te steunen, meer bepaald met betrekking tot zijn uitstekende benoemingen bij de federale rechterlijke macht.”

Ruth Bader Ginsburg en Bill Clinton ten tijde van haar nominatie. Foto: REUTERS

Dat is opvallend want diezelfde McConnell stelde in het laatste jaar van de tweede termijn van Obama dat ‘in een verkiezingsjaar het volk een zeg moet hebben in deze kwestie’. Vier jaar geleden weigerden de Republikeinen hoorzittingen en stemmingen om Merrick Garland aan te duiden als opvolger van de conservatieve recher Antonin Scalia, zegt Obama. De Republikeinen “vonden toen het principe uit dat de Senaat geen vacant zitje mag opvullen in het hooggerechtshof voordat een nieuwe president ingezworen is”.

“Een basisprincipe van de wet, en dagelijkse eerlijkheid, is dat we de regels consistent toepassen, en niet op basis van wat op dat moment van pas komt of voordelig is.” Het vroege stemmen is al begonnen voor de presidentsverkiezingen, Obama roept in zijn mededeling de Republikeinse senatoren op deze regel te volgen.

Als Ginsburg straks vervangen wordt door een conservatieve opperrechter zullen er zes conservatieve en drie progressieve rechters zetelen. Het Hooggerechtshof in de VS heeft wel degelijk impact op het dagelijkse leven. De uitspraken van het Hof stellen een juridisch precedent. Zo heeft het hof in 1973 abortus gelegaliseerd en in 2015 werd het homohuwelijk legaal.

Foto: REUTERS