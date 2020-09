Wie was de Amerikaanse progressieve opperrechter Ruth Bader Ginsburg?

Ruth Bader Ginsburg, de rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof die volgens de Democraten te allen koste in leven moest blijven tot na het presidentschap van Donald Trump, is vrijdag overleden. Ze werd 87 jaar. Ginsburg was de tweede vrouwelijke justice en heeft steeds erg ingezet op gendergelijkheid.

Ginsburg studeerde rechten en werd het eerste vrouwelijk lid van de prestigieuze Harvard Law Review. Ze gaf onder meer les aan Rutgers University Law School en Columbia, waar ze de eerste vrouwelijke benoemde professor werd. Tijdens de jaren zeventig was ze ook voorzitter van het Women’s Rights Project van de American Civil Liberties Union, waarvoor ze zes belangrijke zaken rond gendergelijkheid voor de Supreme Court pleitte.

In 1980 benoemde toenmalig president Jimmy Carter haar tot rechter van het federale hof van beroep van het District of Columbia, waar ze aan de slag was tot president Clinton haar in 1993 een plekje gaf in het Supreme Court. Ze verving er de progressieve rechter Byron White en werd door Clinton gekozen omdat ze volgens hem over het intellect en de politieke vaardigheden beschikte om het hoofd te bieden aan de conservatieve rechters. Ze werd door de Senaat verkozen met 96 stemmen tegen 3, ondanks twijfels of een “sociale pleitbezorger” de overstap wel kan maken naar het Hooggerechtshof.

Ginsburg werd genomineerd door president Bill Clinton. Foto: AP

“United States v. Virginia”

Als rechter stelde Ginsburg zich voorzichtig, gematigd en terughoudend op. Ze werd binnen het gematigd progressieve blok geplaatst, en zette sterk in op gendergelijkheid, de rechten van arbeiders en de scheiding van kerk en staat. In 1996 schreef ze het historische arrest in de zaak “United States v. Virginia”, waarin stond dat de door de staat gesteunde Virginia Military Academy niet kon weigeren om vrouwen toe te laten.

Ondanks haar terughoudendheid, plaatste Ginsburg zichzelf in de spotlights vanwege haar afwijkende mening in de zaak Bush v. Gore, die een einde maakte aan de verkiezingsstrijd tussen George W. Bush en Al Gore in 2000. Ze verzette zich met de woorden “ik ben het oneens” (“I dissent”) tegen de beslissing van de meerderheid van de rechters om Bush aan te duiden als winnaar. Opvallend was dat ze daarbij het woord “respectfully” (“met respect”) wegliet, waardoor ze brak met de traditie.

Foto: REUTERS

Landmark decisions

In 2010 overleed Ginsburgs echtegenoot Martin aan kanker. De twee waren 56 jaar getrouwd, en Ginsburg omschreef haar echtgenoot als “de enige man waar ik mee ben uitgegaan die het belangrijk vond dat ik een brein had”. Een dag na zijn dood zat RBG al opnieuw in de rechtbank voor de laatste dag van het gerechtelijk jaar.

In 2015 verleende Ginsburg haar steun aan twee “landmark decisions”. Op 25 juni was ze een van de zes rechters die voor het behoud van een belangrijk aspect van Obamacare stemde in de zaak “King v. Burwell”. Dit arrest was een belangrijke overwinning voor toenmalig president Barack Obama, en zorgde ervoor dat het moeilijker werd om de Affordable Care Act ongedaan te maken. Een dag later stemde Ginsburg in de zaak “Obergefell v. Hodges” voor het wettelijk maken van het homohuwelijk in alle vijftig staten.

Trump is een “faker”

Ginsburg profileerde zich in 2016 als een fervent tegenstander van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump. Ze noemde hem zelfs een “faker” (“valserik”), alvorens zich te excuseren voor publieke uitlatingen over de verkiezingscampagne. Later hamerde ze tijdens een interview met CNN wel op het belang van de vrije pers en een onafhankelijk rechtsstyseem, twee zaken waarover president Trump net veel kritiek krijgt.

Ginsburg toont één van de kragen die ze over haar toga droeg. Ze maakte er haar handelsmerk van om grote juwelen, jabotten of andere ‘kraagjes’ over haar toga te dragen.. Foto: REUTERS

Bovendien heeft Ginsburg zich, al dan niet bewust, geprofileerd als de sterke vrouw die er alles moest aan doen om het presidentschap van Trump te overleven. Toen Trump in januari 2018 een lijst publiceerde met mogelijke justices om oudere rechters te vervangen, gaf de toen 84-jarige Ginsburg een hint dat ze nog lang niet van plan was om te vertrekken door een hele rist bedienden aan te nemen met contracten tot 2020. Wanneer justice Kennedy in juli van dat jaar aankondigde dat hij op pensioen zou gaan (om uiteindelijk na veel controverse vervangen te worden door Brett Kavanaugh), liet Ginsburg vallen dat ze hoopte nog zeker vijf jaar mee te kunnen.

Cult

Nog in 2018 kwam de documentaire “RBG” uit over Gingsburg, die haar nog meer tot een icoon verhief. Tijdens een bezoek aan het Sundance Festival uitte ze haar steun aan de #metoo-beweging door te getuigen over avances van een professor aan de Cornell University. Er zijn ook verscheidene biografieën (en haar eigen memoires) over haar verschenen, fans dragen t-shirts met haar gezicht en er zijn zelfs speelgoedpoppen van haar gemaakt. Dat ze regelmatig door Kate McKinnon werd opgevoerd in Saturday Night Live bewijst opnieuw dat RBG een cultfenomeen was. Zelf was ze trouwens helemaal te vinden voor die vertolking.

In november 2018 brak Ginsburg bij een val in haar kantoor drie ribben. Tijdens medische tests na die val ontdekten artsen twee gezwellen in haar longen, die op 21 december werden verwijderd. Op 7 januari 2019 raakte bekend dat Ginsburg vanwege de revalidatie van die operatie voor het eerst in haar 25-jarige carrière de pleidooien in het Hooggerechtshof niet in levenden lijve bij zou wonen, maar ze van thuis volgde.

De pauze die Ginsburg inlaste betekende echter niet het einde van haar carrière. In de zomer van 2019 zei ze in een interview nog dat ze “zeer erg in leven is”, en herinnerde aan een opmerking van Republikeinse senator Jim Bunning. “Er was een senator, ik denk dat dat na de pancreaskanker was (in 2009, red.), die met veel plezier aankondigde dat ik binnen de zes maanden zou dood zijn. Die senator, van wie ik de naam ben vergeten, is nu zelf dood. En ik ben nog steeds heel levend”, zei ze.

Begin juli 2019 werd bij een routine bloedtest een tumor op de pancreas vastgesteld. Ze kreeg in augustus van datzelfde jaar drie weken lang bestralingen in een centrum voor kankerbehandeling in New York, en leek de ziekte te hebben overwonnen.

In juli van dit jaar meldde Ginsburg dan dat ze opnieuw chemotherapie onderging voor een terugval van leverkanker, maar dat ze niet van plan was om op pensioen te gaan. “Ik heb al vaak gezegd dat ik lid blijf van het hof zolang ik de job met volle kracht kan doen. Ik blijf volledig in staat om dat te doen”, klonk het toen nog in een mededeling van het oudste lid van het hoogste rechtsorgaan van Amerika.