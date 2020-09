De Block: “Meerdere scenario’s voor versoepeling van de bubbel van 5, maar elders verstrengingen”

Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) liggen er verschillende scenario’s op tafel om de bubbel van 5 enigszins te versoepelen. Daartegenover zullen elders wel verstrengingen tegenoverstaan. Dat zei ze in ‘Ontbijten met Michaël’ op Radio 1.

“Het is een forse stijging, daar kan je niet omheen”, zegt minister De Block. “Er zijn nog héél veel haarden die wie kunnen toedekken. Soms is dat in families, groepen jongeren of gemeenschappen. Maar je ziet het over heel de wereld, het virus is opnieuw aan kracht wint.”

Toch liggen er volgens De Block “verschillende scenario’s op tafel om de bubbel van 5 te versoepelen”. Daartegenover zullen elders maatregelen verstrengd moeten worden om dat op te vangen.

“De opdracht die aan de nieuwe Celeval is gegeven bestaat eruit om te zoeken naar een veilige manier van leven, vooral nu de winter in aantocht is, zonder dat mensen in een sociaal isolement komen te zitten.”

In de wetstraat en binnen Open VLD geldt intussen de consensus dat De Block straks in de nieuwe regering (in welke constellatie dan ook) geen ministeriële portefeuille zal opnemen. “Ik wacht af”, klinkt het. Al is ze licht misnoegd dat schijnbaar iedereen uitgaat van haar exit, maar dat niemand haar daar officieel van op de hoogte heeft gebracht. “Ik zou het appreciëren, moesten ze me dat zeggen. Als je zo veel gedaan hebt voor je partij? Ma bon, ik lees het nu.”