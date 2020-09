48 urenstaking vanaf dinsdagochtend in de Belgische gevangenissen

De socialistische vakbond ACOD (CGSP) heeft opgeroepen tot een 48 urenstaking in de gevangenissen in heel het land vanaf dinsdagochtend om 6 uur. De vakbond gaat over tot actie omdat een akkoord uitblijft over de versoepeling van de bezoekregels. De christelijke en liberale vakbond volgen de stakingsoproep niet.

Vanaf deze week zou fysiek contact tussen gedetineerden en bezoekers weer worden toegestaan. De voorbije maanden golden er beperkingen wegens de coronapandemie. De vakbonden, die wijzen op de toenemende besmettingscijfers, reageerden erg ongerust op de versoepeling en dienden vorige week een stakingsaanzegging in. Bij een overleg deze week stelde het Gevangeniswezen dan ook begeleidende maatregelen voor, zoals een quarantaineperiode van twee weken voor gevangenen die hebben kunnen gebruikmaken van een bezoek zonder toezicht. Maar de bonden verwierpen vrijdag dat voorstel.

ACOD gaat nu over tot een staking. “Wij betreuren dit, maar zien geen andere mogelijkheid om het personeel en gedetineerden in veiligere omstandigheden in de gevangenis te laten verblijven/werken”, zegt Robby De Kaey van ACOD Justitie.

Het gevangeniswezen liet vrijdagavond laat aan de bonden weten een antwoord in beraad te houden na het njet van de bonden, zo voegt Eddy De Smedt van de liberale bond VSOA toe. Voor VSOA en de christelijke bond ACV is het overleg daarom nog altijd lopende.