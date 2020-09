Voormalig officier Centraal-Afrikaanse Republiek “medeplichtig aan misdaden tegen de menselijkheid” gearresteerd in Frankrijk

Een voormalig lid van de garde van de afgezette Centraal-Afrikaanse president François Bozizé is vrijdagavond in Parijs aangeklaagd en gevangengezet. En dat voor “medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid” en “medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden”. Dat meldt het Franse nationaal parket voor Terrorismebestrijding (PNAT).

Eric Danboy Bagale, een 41-jarige Centraal-Afrikaan, werd dinsdag in het oosten van Frankrijk gearresteerd. De man is ook aangeklaagd wegens “foltering” en “criminele associatie met het oog op de voorbereiding op een oorlogsmisdaad” voor daden gepleegd tussen 2007 en 2014 “als hoofd van de presidentiële garde (...) en vervolgens als hoofd van anti-balaka-milities”, zei de PNAT in een verklaring.