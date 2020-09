Thomas Buffel voor de vierde keer papa: zijn prinsesje is “nu al mama’s hartendief”

Gewezen Rode Duivel Thomas Buffel (39) is voor de vierde keer vader geworden. Zijn vriendin Annabel Vandebroeck (31) is bevallen van een dochtertje, Axelle. Zijn kinderen Fausto, Maceo en Lionel hebben er nu dus een zusje bij. Buffels oudste zoontjes, Fausto en Maceo, kreeg hij met zijn vorige echtgenote Stéphanie, die begin 2017 op 39-jarige leeftijd de strijd tegen kanker verloor. Lionel is het eerste kind van Buffel en Vandebroeck, en werd in mei van vorig jaar geboren.

“Ons prinsesje is geboren”, schreef de ex-speler van onder anderen Genk, Feyenoord en de Glasgow Rangers op Instagram. “Wat willen jullie als eerste weten? Natuurlijk, we gaan haar “Axelle” noemen. Nu al mama’s hartendief. Oh wat is ze mooi en lief. De broertjes hebben er nu een zusje bij. Wat zijn die fier en zo blij. Papa is ontzettend trots. Vanaf nu wordt hij haar grootste rots.”