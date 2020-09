Dewaest weigert terugkeer naar A-kern van Genk ondanks ontslag Hannes Wolf, Vercauteren stelt reis uit voor gesprek

Hij mocht terugkomen, maar Sébastien Dewaest blijft liever in de B-kern van Genk. De gewezen kapitein aast op een transfer en wil zo snel mogelijk vertrekken uit Limburg.

De intussen ontslagen Hannes Wolf had het eind vorige week gehad met Dewaest. De verdediger kon zich niet neerleggen bij zijn statuut van bankzitter en toonde dat op training met woord én daad. Na enkele zware tackles/opstootjes en een dispuut met zijn coach werd Dewaest door de club voor onbepaalde duur uit de A-kern gezet.

“De coach maakt keuzes. Of die nu goed of slecht zijn, ik heb maar één keuze: ze accepteren en respecteren”, reageerde Dewaest toen. “Aan de andere kant heb ik op mijn 29ste het recht om het niet eens te zijn met de rol die de coach mij wil geven of de speeltijd die hij me geeft. Het oneens zijn, betekent niet respectloos zijn. Ik wil dit toch wel benadrukken. Democratie bestaat ook in het voetbal. Ik heb mijn beslissing meegedeeld aan de club, niets meer en niets minder.”

Foto: Photo News

Hoofd op vertrekken

En die beslissing, dat is een vertrek bij Genk. Maar toen Wolf op straat werd gezet, stond de deur opnieuw op een kier voor Dewaest om terug te keren naar de A-kern. Maar daar heeft de verdediger geen zin in.

“Ik heb het hem zelf gevraagd”, aldus interim-trainer Domenico Olivieri bij Het Belang van Limburg. “Ook Dimitri de Condé en Michel Ribeiro hebben geprobeerd om hem te overtuigen. Maar hij zegt dat hij door coach Hannes Wolf voor tien dagen geschorst was en hij niet eerder wil terugkeren. Hij herhaalde dat zijn hoofd staat op vertrekken. Dat is zijn keuze, ik zal hem ook altijd respecteren.”

Intussen heeft Frank Vercauteren zijn reis naar zijn familie in Rusland met minstens een week uitgesteld. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Zo kan hij de komende dagen verder onderhandelen met Genk over een eventuele aanstelling als nieuwe hoofdtrainer.