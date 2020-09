Zure nasmaak: Apple verliest op drie weken tijd 500 miljard aan beurswaarde

Het was een rare week voor Apple-beleggers. Na een indrukwekkende rit omhoog in de voorbije maanden heeft de koers van de smartphonefabrikant een flinke daling ingezet met een terugval tot ruim onder de $2000 miljard. Op achttien dagen tijd is het bedrijf 500 miljard aan beurswaarde verloren.

In augustus leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Halverwege vorige maand tikte het Amerikaanse techbedrijf voor het eerst in zijn geschiedenis nog een beurswaarde van 2 biljoen (2000 miljard) dollar aan. Na de splitsing van het aandeel eind augustus werd een dag later zelf nog een record neergezet van $134. Intussen is het bedrijf aldus beleggers plots 500 miljard minder waard.

Een eenduidige reden voor deze krimp is er niet, maar vermoedelijk heeft het uitstellen van de nieuwe iPhone door de coronapandemie hier een dikke vinger in de pap.